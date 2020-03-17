2020-03-17T16:08:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Диппредставительства России приостанавливают выдачу виз иностранцам

Мера обусловлена распространением коронавируса и носит временный характер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дипломатические представительства России временно прекращают оформление и выдачу виз иностранцам, в том числе в электронной форме. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что мера является временной и обусловлена предотвращением распространения коронавируса Covid-19.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Институт Роберта Коха предрек двухлетнюю пандемию коронавируса
Коронавирус заставляет запасаться "самым важным": голландцы выстроились в очереди за марихуаной
Диппредставительства России приостанавливают выдачу виз иностранцам
В московских аптеках найдены маски по 150 рублей
РИАМО запустило проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Умер фигурист Крис Рид, ему было 30 лет
Исполнившая роль в фильме "Счастливого дня смерти" актриса заразилась коронавирусом
Россиянка, живущая во Франции, рассказала о популярности гречки среди французов
Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020: Евро пройдет через год из-за коронавируса
Курс доллара на 18 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В России запустили бесплатное приложение для консультации с медиками
Путин: ситуация с продуктами стабильная - не стоит закупаться впрок
Гендиректор Большого театра попал в больницу с симптомами ОРВИ
В Киеве до 3 апреля закрыли метро
РФС приостановил все соревнования по футболу до 10 апреля
Курс евро на 18 марта: официальные данные ЦБ РФ
Вирусолог объяснила, как часто можно применять антисептики
Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян