Диппредставительства России приостанавливают выдачу виз иностранцам
Дипломатические представительства России временно прекращают оформление и выдачу виз иностранцам, в том числе в электронной форме. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что мера является временной и обусловлена предотвращением распространения коронавируса Covid-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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