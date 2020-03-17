Диппредставительства России приостанавливают выдачу виз иностранцам

17 Март 2020 2020-03-17T16:08:10+03:00

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Дипломатические представительства России временно прекращают оформление и выдачу виз иностранцам, в том числе в электронной форме. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что мера является временной и обусловлена предотвращением распространения коронавируса Covid-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

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ИСТОЧНИК KP.RU