2020-03-17T18:33:43+03:00
Экономика

Путина удивил рост цен на бензин

Президент России поручил держать ситуацию под контролем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензинВладимир Путин прокомментировал рост цен на бензинФото: Иван МАКЕЕВ
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Президента России Владимира Путина сильно удивил тот факт, что при падении цен на нефть стоимость бензина в стране, наоборот, увеличилась.

Летнее дизельное топливо подорожало незначительно, зимнее - чуть побольше, но тоже в рамках инфляции, а вот АИ-92 за минувший год прибавил 10,44%. Глава государства поручил министрам обратить пристальное внимание на эту ситуацию.

"Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция. Как так может быть?... Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, курс рухнул", - сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 17 марта.

Он также еще раз подчеркнул необходимость контроля над ситуацией, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что после резкого падения цен на нефть ситуация на биржах постоянно меняется. Сырье то дорожает, то снова теряет в цене, но вернуться до показателей начала марта пока не удается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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