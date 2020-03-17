Путина удивил рост цен на бензин

17 Март 2020 2020-03-17T18:33:43+03:00

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Президента России Владимира Путина сильно удивил тот факт, что при падении цен на нефть стоимость бензина в стране, наоборот, увеличилась.

Летнее дизельное топливо подорожало незначительно, зимнее - чуть побольше, но тоже в рамках инфляции, а вот АИ-92 за минувший год прибавил 10,44%. Глава государства поручил министрам обратить пристальное внимание на эту ситуацию.

"Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция. Как так может быть?... Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, курс рухнул", - сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник, 17 марта.

Он также еще раз подчеркнул необходимость контроля над ситуацией, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что после резкого падения цен на нефть ситуация на биржах постоянно меняется. Сырье то дорожает, то снова теряет в цене, но вернуться до показателей начала марта пока не удается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU