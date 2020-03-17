В России закрываются театры, цирки и музеи

17 Март 2020 2020-03-17T19:07:20+03:00

Меры по борьбе с распространением коронавируса коснутся всех подведомственных Минкультуре учреждений

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Министерство культуры России решило временно закрыть для посетителей все подведомственные учреждения. Мера принимается в рамках недопущения распространения коронавируса Covid-19. Соответствий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

"Приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Под ограничение подпадут все подведомственные театры, цирки, кинотеатры, филармонии, музеи и другие организации исполнительских искусств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU