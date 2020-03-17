В России закрываются театры, цирки и музеи
Министерство культуры России решило временно закрыть для посетителей все подведомственные учреждения. Мера принимается в рамках недопущения распространения коронавируса Covid-19. Соответствий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.
"Приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.
Под ограничение подпадут все подведомственные театры, цирки, кинотеатры, филармонии, музеи и другие организации исполнительских искусств.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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