2020-03-17T19:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В России закрываются театры, цирки и музеи

Меры по борьбе с распространением коронавируса коснутся всех подведомственных Минкультуре учреждений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство культуры России решило временно закрыть для посетителей все подведомственные учреждения. Мера принимается в рамках недопущения распространения коронавируса Covid-19. Соответствий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

"Приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Под ограничение подпадут все подведомственные театры, цирки, кинотеатры, филармонии, музеи и другие организации исполнительских искусств.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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