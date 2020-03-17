Мишустин: правительство делает все необходимое для борьбы с коронавирусом

17 Март 2020 2020-03-17T18:46:44+03:00

Меры по недопущению распространения заболевания принимаются на основе данных из стран, в которых ситуация более неблагоприятная

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Российское правительство делает все необходимое для недопущения массового распространения коронавируса COVID-19. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил во вторник, 17 марта, на совещании с участием президента Владимира Путина.

"Мы знаем и делаем все необходимое, чтобы максимально аккуратно и продуманно пройти этот непростой период... чтобы не допустить массового распространения инфекции", - сказал председатель кабинета министров.

По его словам, все проактивные шаги принимаются на основе данных, полученных из стран с неблагоприятной обстановкой. Также просчитываются решения по минимизации последствий пандемии для экономики и граждан, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что одной из таких мер стало частичное закрытие страны для иностранцев. Пересечь границу могут лишь отдельные категории граждан. Выдача виз приостановлена на неопределенный срок.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU