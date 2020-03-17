2020-03-17T22:16:42+03:00
Политика

Путин: голосование по Конституции можно перенести при необходимости

Президент РФ пока не видит смысла отказываться от проведения мероприятия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости голосование по поправкам в Конституцию можно будет перенести. Опубликованный во вторник указ о дате проведения мероприятия никак этому не помешает.

"Подписывать сегодня указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело. Но повторяю ещё раз, закон нас не ограничивает – если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование". - сказал глава государства на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Он подчеркнул, что в других странах, где ситуация с распространением коронавируса гораздо сложнее, но они не отменяют политические мероприятия подобного рода - от выборов не отказываются.

Сайт kp.ru писал, что общероссийское голосование по поправкам должно состояться 22 апреля 2020 года. Этот будний день будет объявлен оплачиваемым выходным.

Совет Федерации утвердил решения региональных парламентов по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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