Путин: голосование по Конституции можно перенести при необходимости

17 Март 2020 2020-03-17T22:16:42+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что при необходимости голосование по поправкам в Конституцию можно будет перенести. Опубликованный во вторник указ о дате проведения мероприятия никак этому не помешает.

"Подписывать сегодня указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело. Но повторяю ещё раз, закон нас не ограничивает – если ситуация потребует, тогда мы перенесём на более поздний срок это всероссийское голосование". - сказал глава государства на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Он подчеркнул, что в других странах, где ситуация с распространением коронавируса гораздо сложнее, но они не отменяют политические мероприятия подобного рода - от выборов не отказываются.

Сайт kp.ru писал, что общероссийское голосование по поправкам должно состояться 22 апреля 2020 года. Этот будний день будет объявлен оплачиваемым выходным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766372" frameborder="0"></iframe> Совет Федерации утвердил решения региональных парламентов по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU