Диетологи напомнили об опасности регулярного употребления гречки

17 Март 2020 2020-03-17T23:31:13+03:00

В первую очередь данным продуктом не стоит злоупотреблять женщинам старше 45 лет

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Опасаясь коронавируса россияне стремятся оградить себя от походов в магазин и делают запасы впрок. С полок сметают консервы, средства личной гигиены, соль, сахар, различные крупы. Часто в корзинах с продуктами оказывается гречка, но данным продуктом, по мнению диетологов, не стоит злоупотреблять.

Оказывается, гречка может быть опасна при ряде сопутствующих заболеваний. Каша из этой крупы вызывает дефицит важных микроэлементов в организме, что может повлечь за собой остеопороз и разрушение зубов.

В первую очередь дозировано стоит употреблять данный продукт женщинам, перешагнувшим рубеж в 4—45 лет. Из-за недостаточного усвоения кальция существенно вырастает риск развития остеопороза.

Те, кто имеет проблемы с пищеварением, тоже могут столкнуться с проблемами. Крупа способна вызывать спазмы желудка и другие неприятные явления.

1-2 раза в месяц данный продукт рекомендуется тем, кто страдает сахарным диабетом, гипертонией, имеет почечную недостаточность или язву желудка. А вот аллергикам стоит вовсе отказаться от гречки.

Кстати, различные спортивные диеты, которые предполагают употребление данной крупы в большом количестве, диетологи тоже не поддерживают. Эксперты уверяют, что последствием такой борьбы с лишним весом могут стать головные боли, апатия, упадок сил и заторможенность.

Тем не менее, не стоит совсем отказываться от употребления гречки, ведь данная крупа способствует защите от ряда пробоем, связанных с онкологией, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU