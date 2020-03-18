Участницы шоу «Холостяк» расскажут в Instagram, какая косметика помогает им покорить сердце героя

18 Март 2020 2020-03-18T01:06:31+03:00

Девушки будут рассказывать в соцсетях о том, какие косметические средства им понравились или нет Фото: Кадр видео

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На телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу «Холостяк», на этот раз девушки будут бороться за внимание не артиста и не музыканта. Главным героем стал обычный врач, стоматолог Антон Криворотов. Но произвести впечатление на мужчину такой профессии можно не только ровным прикусом и здоровыми зубами, но и красотой кожи.

Так что в свободное от свиданий время участницы могут заниматься своими делами – ухаживать за лицом, использовать маски, патчи, крем.

Девушка предложили поучаствовать в эксперименте косметического бренда Тины Канделаки Ansaligy. На протяжении всего проекта семь героини будут пользоваться средствами ухода фирмы и делиться честными отзывами в своих Instagram. Это будет своего рода проверка, на которую решились представители Ansaligy. Ведь кожа у девушек разная, участницы не только из разных городов, но и разных стран.

- Участницы проекта «Холостяк» идеально отображают срез аудитории Ansaligy — это в первую очередь яркие личности, девушки самых разных интересных профессий с развитым эмоциональным интеллектом, — отметила основательница бренда Ansaligy Тина Канделаки.

Девушкам не дают никаких технических заданий, их просят только честно рассказать о своих впечатлениях от косметики. При необходимости, эксперты помогут подобрать им нужный продукт: патчи и маски-патчи с гранулами янтаря и углем бамбука.

- Я ни на секунду не сомневаюсь в нашей команде: как в тех, кто за кадром, так и в участницах проекта «Холостяк», на чьих страницах мы разместим интеграции с продуктом. Замечу, что я сама уже давно пользуюсь косметикой Ansaligy. Ни один мой полет не обходится без патчей этого бренда,- рассказала Дуся Бубель, основательница агентства Bubel MGT.

ИСТОЧНИК KP.RU