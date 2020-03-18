СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на посольство России в Киеве

18 Март 2020 2020-03-18T10:30:28+03:00

Радикалы обстреляли здание из ракетницы и надругались над российским флагом [видео]

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с новым нападением на российское посольство в Киеве 14 марта. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Представитель ведомств пояснила, что главное следственное управление возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК РФ - «Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и надругательство над Государственным флагом Российской Федерации».

Как писал сайт kp.ru, 14 марта радикалы из экстремистских батальонов обстреляли здание российского посольства из ракетницы, забросали петардами и файерами. Участники акции также порвали российский флаг, скандировали антироссийские лозунги, но, несмотря на присутствие полицейских, так и не были задержаны.

Напомним, нападение на российское диппредставительство на Украине ранее произошло 2006 году. Накануне, 18 марта Басманный суд Москвы признал виновным в нападении на посольство бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука и заочно арестовал его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766562" frameborder="0"></iframe> Посольство России в Киеве обстреляли из ракетницы.Посольство усилило меры безопасности в связи с маршем, у входа в диппредставительство дежурили представители правоохранительных органов Украины

ИСТОЧНИК KP.RU