2020-03-18T13:51:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин поручил ограничить полёты в Великобританию, США и ОАЭ

Ограничение вступит в силу с пятницы, 20 марта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин поручил ограничить полёты в Великобританию, США и ОАЭМишустин поручил ограничить полёты в Великобританию, США и ОАЭФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно ограничить полёты в Великобританию, Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты. Ограничение вступит в силу с пятницы, 20 марта. Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении», - говорится в указе

Под ограничения не попадают рейсы в столицы стран, а также чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в российских граждан в Россию «до полного вывоза указанных граждан».

Напомним, ранее в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза и приостановила пропуск через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы. С 16 марта Грузия и Россия временно закрывают границу. Позже временно прекратила оформление и выдачу виз, а также ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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