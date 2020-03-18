2020-03-18T14:49:15+03:00
Коронавирус Covid-19

«Их цель - переложить ответственность за своих граждан на Россию»: Мария Захарова - о том, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов

В эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД рассказала о ситуации в стране, закрытой на карантин [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Сергей Бобылев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Требуя перевезти в Тиват за счет российских авиакомпаний 50 черногорцев, Черногория переложить ответственность за своих граждан на Россию. Такое заявление в эфире радио «Комсомольская правда» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Черногорская сторона не давала разрешение на выезд, увязав это с требованием вывезти российскими же самолетами черногорцев из России. При этом не беря на себя полную ответственность по организации этой работы. Я считаю, я, знаете, достаточно уже была вовлечена в различные ситуации, вывозы, эвакуации и так далее - такого мы не видели (…) Почему же? Переложить ответственность за своих граждан на Россию. Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация», - сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что сейчас все самолеты готовы, хотя бы один можно было бы пустить, учитывая, что в Черногории сейчас находится примерно 1 800 российских граждан. «Нет, они заблокировали это и увязали с тем, что российская сторона должна нести ответственность за граждан Черногории по вывозу их на их родину», - заключила она.

Напомним, 17 марта власти Черногории официально подтвердили сразу два случая заражения коронавирусом после чего приняли решение закрыть границы и отменить международных авиарейсов. При этом страна готова согласовать спецрейс, чтобы российский самолет забрал туристов, но для этого из Москвы в Тиват за счет российских авиакомпаний должны быть доставлены 50 черногорцев.

Мария Захарова про туристов в Черногории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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