Авиасообщение между США и Россией будет ограничено с 20 марта
Авиасообщение между Россией и США ограничат рейсами между Москвой и Нью-Йорком, сообщило российское посольство в Америке в своём Twitter.
Уточнется, что временные ограничения на пассажирские перевозки между США и Россией вводятся с 20 марта
Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство России приняло решение об ограничении авиасообщения с тремя странами: Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Исключение составят регулярные рейсы Москва-Лондон и обратно, Москва-Нью-Йорк и обратно, Москва-Абу-Даби и обратно, осуществляемые через аэропорт "Шереметьево" и только через терминал F.
Сайт kp.ru также сообщал, что в США началось тестирование вакцины от коронавируса на людях. Учёные в Сиэтле вакцинируют каждого из 45 волонтёров (как здоровых, так и больных) дважды с интервалом в месяц. Результаты исследования будут получены не раньше середины лета.
ИСТОЧНИК KP.RU