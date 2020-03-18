2020-03-18T19:55:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Авиасообщение между США и Россией будет ограничено с 20 марта

Рейсы останутся только между Нью-Йорком и Москвой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Авиасообщение между Россией и США ограничат рейсами между Москвой и Нью-Йорком c 20 мартаАвиасообщение между Россией и США ограничат рейсами между Москвой и Нью-Йорком c 20 мартаФото: REUTERS
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Авиасообщение между Россией и США ограничат рейсами между Москвой и Нью-Йорком, сообщило российское посольство в Америке в своём Twitter.

Уточнется, что временные ограничения на пассажирские перевозки между США и Россией вводятся с 20 марта

Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство России приняло решение об ограничении авиасообщения с тремя странами: Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Исключение составят регулярные рейсы Москва-Лондон и обратно, Москва-Нью-Йорк и обратно, Москва-Абу-Даби и обратно, осуществляемые через аэропорт "Шереметьево" и только через терминал F.

Сайт kp.ru также сообщал, что в США началось тестирование вакцины от коронавируса на людях. Учёные в Сиэтле вакцинируют каждого из 45 волонтёров (как здоровых, так и больных) дважды с интервалом в месяц. Результаты исследования будут получены не раньше середины лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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