2020-03-19T00:47:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии: за сутки скончались 475 человек, выздоровели 1084

Всего с начала вспышки заболевания умерли 2978 пациентов, полностью излечились 4025
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Наибольшее число заражений и летальных исходов по-прежнему фиксируется в северных областях ИталииНаибольшее число заражений и летальных исходов по-прежнему фиксируется в северных областях ИталииФото: REUTERS
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За последние сутки в Италии от вызываемой коронавирусом COVID-19 скончалось рекордное число людей – 475 больных. Таким образом, с начала вспышки заболевания в стране умерли 2978 человек. Об этом в среду, 18 марта, сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отметив, что в этот же день был зафиксирован и положительный рекорд: полностью вылечились и были выписаны из больниц 1084 пациента.

«Число вылечившихся увеличилось на 1084, то есть на 37%, и достигло 4025», - сказал Анджело Боррелли.

Он также рассказал, что за минувшие сутки в Италии выявили 2648 новых случаев заражения, а общее число заразившихся в стране возросло до 35713, на сегодняшний день болеют 28710 человек.

«Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет», - приводит слова Боррелли ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за коронавируса в Италии с 10 марта ввели национальный карантин.

Карта распространения коронавируса

Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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