Коронавирус в Италии: за сутки скончались 475 человек, выздоровели 1084

19 Март 2020 2020-03-19T00:47:09+03:00

Всего с начала вспышки заболевания умерли 2978 пациентов, полностью излечились 4025

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За последние сутки в Италии от вызываемой коронавирусом COVID-19 скончалось рекордное число людей – 475 больных. Таким образом, с начала вспышки заболевания в стране умерли 2978 человек. Об этом в среду, 18 марта, сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отметив, что в этот же день был зафиксирован и положительный рекорд: полностью вылечились и были выписаны из больниц 1084 пациента.

«Число вылечившихся увеличилось на 1084, то есть на 37%, и достигло 4025», - сказал Анджело Боррелли.

Он также рассказал, что за минувшие сутки в Италии выявили 2648 новых случаев заражения, а общее число заразившихся в стране возросло до 35713, на сегодняшний день болеют 28710 человек.

«Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет», - приводит слова Боррелли ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за коронавируса в Италии с 10 марта ввели национальный карантин.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765494" frameborder="0"></iframe> Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU