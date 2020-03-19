Минздрав Казахстана: В Алма-Ате госпитализировали россиянина с коронавирусом
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом COVID-19. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип, уточнив, что гражданин России 1979 года рождения скоронавирусной инфекцией доставлен в одну из больниц Алма-Аты.
По словам представителя Минздрава, госпитализированный прилетел в страну из Москвы 15 марта, на данный момент он находится на карантине в стационаре, местные медики оценивают его состояние здоровья удовлетворительное. Видеозапись заявления опубликована на странице министерства здравоохранения Казахстана в Facebook.
На сегодняшний день в республике подтверждены 37 случаев заражения коронавирусом, 19 из них зарегистрированы в Алма-Ате, еще 18 случаев – в Нур-Султане. С четверга в обоих городах введен карантин.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с утра понедельника, 16 марта, в Казахстане из-за коронавируса введен режим чрезвычайного положения, он будет действовать до 15 марта.
Президент Казахстана Токаев призвал сохранять спокойствие с введением ЧС из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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