Минздрав Казахстана: В Алма-Ате госпитализировали россиянина с коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T06:47:26+03:00

С 16 марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день в республике подтверждены 37 случаев заражения

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В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом COVID-19. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип, уточнив, что гражданин России 1979 года рождения скоронавирусной инфекцией доставлен в одну из больниц Алма-Аты.

По словам представителя Минздрава, госпитализированный прилетел в страну из Москвы 15 марта, на данный момент он находится на карантине в стационаре, местные медики оценивают его состояние здоровья удовлетворительное. Видеозапись заявления опубликована на странице министерства здравоохранения Казахстана в Facebook.

На сегодняшний день в республике подтверждены 37 случаев заражения коронавирусом, 19 из них зарегистрированы в Алма-Ате, еще 18 случаев – в Нур-Султане. С четверга в обоих городах введен карантин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с утра понедельника, 16 марта, в Казахстане из-за коронавируса введен режим чрезвычайного положения, он будет действовать до 15 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766650" frameborder="0"></iframe> Президент Казахстана Токаев призвал сохранять спокойствие с введением ЧС из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU