2020-03-19T09:31:23+03:00
Политика

В Сирии отыскали место гибели российского летчика Романа Филипова

Штурмовик Су-25 с майором на борту был подбит террористами в Идлибе в 2018 году [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Романа Филипова сбили террористыСамолет Романа Филипова сбили террористы
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Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный отыскал место гибели российского летчика Романа Филипова.

Штурмовик Су-25 под управлением майора был сбит террористами в небе над сирийским Идлибом 3 февраля 2018 года. Сайт kp.ru писал, что летчик успел катапультироваться, но был обнаружен боевиками.

Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова.

Не желая сдаваться в плен, боец сначала отстреливался из пистолета Стечкина, а потом подорвал гранату. Исламисты не смогли взять русского офицера живым. Ему уже посмертно присвоили звание Героя России, а сказанная незадолго до смерти фраза "Это вам за пацанов!" стала культовой.

Военкор Евгений Поддубный распечатал стоп-кадр видео, на котором запечатлены последние секунды жизни Романа Филипова и вместе с другими журналистами, российскими офицерами и бойцами сирийской армии стал искать то самое место. Поиск осложнялся довольно непростым рельефом - приходилось сверять каждый валун и дерево, а их здесь тысячи. Но шефу бюро удалось.

Место гибели российского летчика располагается на территории, которую освободили солдаты 25-й бригады сирийских вооруженных сил. Ей командует генерал Сухел аль-Сахал. До переднего края отсюда около семи километров. "Вести" публиковали видео с места гибели Героя России.

Последние слова сбитого российского пилота: «Это вам за пацанов».Русские не сдаются - эта аксиома введена у нас на генном уровне. Чтобы не попасть в плен к сирийским террористам, наш пилот подорвал себя гранатой

ИСТОЧНИК KP.RU

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