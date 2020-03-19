2020-03-19T12:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за побег из-под карантина

Одним из авторов инициативы выступил депутат Андрей Исаев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лишение свободы нарушителям карантина не грозитЛишение свободы нарушителям карантина не грозитФото: REUTERS
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В Государственной думе подготовят и внесут на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности для граждан, которые нарушили условия карантина, введенного в условиях распространения коронавируса COVID-19. Об этом депутат Андрей Исаев сообщил в четверг, 19 марта, перед началом пленарного заседания.

По его словам, большинство россиян ведут себя ответственно и дисциплинированно, но отдельные граждане все же проявляют несознательность в условиях распространения опасного коронавируса.

"Есть уже несколько случаев, когда люди, которые инфицированы коронавирусом и знают об этом, грубо нарушают правила карантина либо покидают соответствующие лечебные учреждения", - сказал парламентарий.

Исаев добавил, что сейчас в Уголовном Кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с COVID-19 установить этот факт чрезвычайно сложно. Поэтому статью предлагается дополнить положением о "возникновении реальной угрозы" распространения заболевания.

Наказанием станет не реальное заключение, а исправительные работы, штрафы и запрет занимать руководящие должности

"[Граждане, которые] злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками", — приводятся слова депутата на сайте Парламентской газеты.

Ранее сайт kp.ru публиковал вырезки из интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Именно его учреждение принимает большую часть московских пациентов с подозрением на коронавирус. И некоторые из них, действительно, пытаются сбегать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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