В Госдуму внесут проект об уголовном наказании за побег из-под карантина
В Государственной думе подготовят и внесут на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности для граждан, которые нарушили условия карантина, введенного в условиях распространения коронавируса COVID-19. Об этом депутат Андрей Исаев сообщил в четверг, 19 марта, перед началом пленарного заседания.
По его словам, большинство россиян ведут себя ответственно и дисциплинированно, но отдельные граждане все же проявляют несознательность в условиях распространения опасного коронавируса.
"Есть уже несколько случаев, когда люди, которые инфицированы коронавирусом и знают об этом, грубо нарушают правила карантина либо покидают соответствующие лечебные учреждения", - сказал парламентарий.
Исаев добавил, что сейчас в Уголовном Кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с COVID-19 установить этот факт чрезвычайно сложно. Поэтому статью предлагается дополнить положением о "возникновении реальной угрозы" распространения заболевания.
Наказанием станет не реальное заключение, а исправительные работы, штрафы и запрет занимать руководящие должности
"[Граждане, которые] злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками", — приводятся слова депутата на сайте Парламентской газеты.
Ранее сайт kp.ru публиковал вырезки из интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Именно его учреждение принимает большую часть московских пациентов с подозрением на коронавирус. И некоторые из них, действительно, пытаются сбегать.
Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»