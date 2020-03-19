2020-03-19T13:40:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В России изолируют всех прибывающих из-за границы

Главный санитарный врач страны Анна Попова направила поручения регионам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Карантин можно организовать дома или в специально предусмотренном для этого учрежденииКарантин можно организовать дома или в специально предусмотренном для этого учрежденииФото: REUTERS
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В России начнут изолировать всех без исключения граждан, прибывающих в страну из-за границы. До настоящего момент в карантине нуждались лишь люди с симптомами ОРВИ и те, кто вернулся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова уже направила соответствующие поручения главам российских субъектов. Она напомнила, что изоляция в случае с коронавирусом COVID-19 должна длиться не меньше 14 дней.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ... обеспечить изоляцию всех лиц, прибывших на территорию РФ, продолжительностью на 14 календарных дней со дня их прибытия",- говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изоляцию можно организовать как в домашних условиях, так и в условиях обсерватора. При этом самих граждан обязуют сообщать о дате прибытия в страну и ухудшении здоровья (если такое произойдет).

Власти же должны ежедневно следить за выполнением условий карантина и оказывать социальную поддержку лицам в изоляции.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за побег из изоляции, связанной с недопущением распространения коронавируса.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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