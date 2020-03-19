В России изолируют всех прибывающих из-за границы

19 Март 2020 2020-03-19T13:40:20+03:00

Карантин можно организовать дома или в специально предусмотренном для этого учреждении Фото: REUTERS

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В России начнут изолировать всех без исключения граждан, прибывающих в страну из-за границы. До настоящего момент в карантине нуждались лишь люди с симптомами ОРВИ и те, кто вернулся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова уже направила соответствующие поручения главам российских субъектов. Она напомнила, что изоляция в случае с коронавирусом COVID-19 должна длиться не меньше 14 дней.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ... обеспечить изоляцию всех лиц, прибывших на территорию РФ, продолжительностью на 14 календарных дней со дня их прибытия",- говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изоляцию можно организовать как в домашних условиях, так и в условиях обсерватора. При этом самих граждан обязуют сообщать о дате прибытия в страну и ухудшении здоровья (если такое произойдет).

Власти же должны ежедневно следить за выполнением условий карантина и оказывать социальную поддержку лицам в изоляции.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за побег из изоляции, связанной с недопущением распространения коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU