2020-03-19T14:30:04+03:00
Политика

На Парад Победы в Москву вместо Трампа отправится его советник

Роберт О`Брайен возглавит американскую высокопоставленную делегацию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Парад Победы традиционно пройдет в Москве 9 маяПарад Победы традиционно пройдет в Москве 9 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возглавит Роберт О`Брайен - советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Он посетит Москву 9 мая вместо главы государства. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.

"Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех", — цитирует РИА Новости текст заявления.

Напомним, что 9 мая на Красной площади состоится традиционный Парад Победы. Свой визит в Москву подтвердили лидеры 17 стран. Сайт kp.ru писал, что Дональд Трамп сначала изъявлял желание посетить празднования по возможности, но в итоге отказался от этой идеи.

В Вашингтоне пообещали, что их делегация будет представлена на самом высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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