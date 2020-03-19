Трампа призвали «ударить» по России и Саудовской Аравии

19 Март 2020 2020-03-19T17:25:06+03:00

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После переговоров с послом Саудовской Аравии в США американские сенаторы призвал президента Дональда Трампа ударить по Эр-Риаду и Москве при помощи эмбарго на нефть из этих стран.

«Мы должны послать незамедлительный сигнал: не надо запугивать Соединенные Штаты и недооценивать их значение», - написал сенатор-республиканец Кевин Крамер в письме американскому лидеру.

Днем ранее, 18 марта, группа из 13 сенаторов-республиканцев написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором просила его отказаться от резкого увеличения добычи нефти. При этом ему намекнули, что обвал на нефтяном рынке может подорвать партнерство двух стран.

Напомним, стоимость нефти упала почти на треть после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Эр-Риада о наращивании добычи сырья. При этом Саудовская Аравия уже начала страдать от падения цен на «черное золото». Некоторые статьи бюджета страны в этом году лишаться в общей сложности 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU