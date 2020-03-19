«Трудно поверить, что мы публикуем это»: полицейские США попросили не звонить из-за нехватки туалетной бумаги

19 Март 2020 2020-03-19T21:06:26+03:00

Правоохранительные органы заверили граждан, что в данном случае они выживут и без помощи службы спасения

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Полиция города Ньюпорт, американский штат Орегон, обратилась к гражданам с просьбой не звонить на номер службы спасения 911, когда у них закончилась туалетная бумага, которую трудно купить из-за вызванного коронавирусом ажиотажа.

«Трудно поверить, что мы даже публикуем это. Не звоните 9-1-1 только потому, что у вас закончилась туалетная бумага. Вы выживете и без нашей помощи», - говорится в сообщении правоохранительных органах опубликованном в Facebook.

В своем обращении полицейские вспомнили несколько исторических примеров замещения туалетной бумаги. Так майя и жителей американских колоний использовали для этих целей стержни от кукурузных початков, моряки - вымоченные в морской воде старые веревки и якорные тросы, а древние греки – смоченные в воде морские губки на палке.

Напомним, 13 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса, что позволит предоставить дополнительную федеральную помощь штатам и населенным пунктам. 19 марта министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что в качестве мер поддержки населения в течение трех ближайших недель гражданам выплатят по одной тысяче долларов на взрослого и по 500 долларов на ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU