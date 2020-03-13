Трамп объявил в США режим ЧС из-за коронавируса и… пожал всем руки

На лужайке перед Белым домом президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил об объявлении им чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за эпидемии коронавируса.

По факту это позволит главе государстве без согласований с Сенатом получить доступ к 50 млрд. долларов, которые могут быть направлены на финансирование мер для борьбы с эпидемией, а также расширит полномочия исполнительной власти.

Ожидалось, что режим ЧС будет объявлен Трампом в ходе его обращения к нации 11 марта, которое в США сочли весьма сумбурным. За исключением месячного запрета на въезд в США жителей европейских стран и банальных рекомендаций соблюдать меры предосторожности оно действительно не содержало в себе никаких четких мер, которые Белый дом намерен реализовать в ближайшее время для борьбы с коронавирусом.

Американцам рассказали, как в стране организуют систему тестирования населения на коронавирус.Фото: REUTERS

В ходе пресс-конференции Трамп обратился к губернаторам всех штатов с призывом срочно открыть ситуационные центры по контролю за распространением коронавируса.

До пресс-конференции более половины американских штатов объявили режим ЧС на своих территориях. Учащиеся многих школ и вузов уже отправлены на внеплановые каникулы или переведены на онлайн-обучение, отменены массовые мероприятия – выставки, концерты, шоу, спортивные состязания, закрыты многие музеи и тематические парки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766333" frameborder="0"></iframe> Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

Резюмируя свое выступление, директор Национального института аллергий и инфекционных заболеваний д-р Антонио Фаучи, принимавший участие в пресс-конференции, сказал: «Нам еще предстоит пройти долгий путь. Будет еще много дел. Но мы позаботимся о том, чем это закончится. И то, что происходит здесь сегодня, поможет эпидемии закончиться раньше, чем это могло бы быть».

Трамп отверг идею всеобщего тестирования на коронавирус: «Абсолютно, что нет никакой необходимости в этом», - сказал он, добавив, что в течение ближайшего месяца американские производители смогут произвести 5 млн. тестов на коронавирус.

Таких тестов в США действительно не хватает: больницы и поликлиники просят пациентов обращаться к ним только при появлении всех симптомов заболевания коронавирусом и честно признают, что пока что располагают лишь мизерным количеством тестов.

Отказавшийся пройти такой тест после встречи с бразильским коллегой, об инфицировании коронавирусом которого СМИ сообщают противоречивые новости, после окончания пресс-конференции Трамп… пожал руки некоторым присутствовавшим на мероприятии в Саду роз у Белого дома. Как известно, рукопожатие является одним из путей передачи коронавируса от человека к человеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус подхватила жена Трюдо и 23 депутата из Ирана, но болезнь чудом обошла Трампа

Коронавирус COVID-2019 в шутку называют вирусом-эйджистом (его жертвами преимущественно становятся пожилые люди), сексистом (среди заболевших превалирует сильный пол) и даже шовинистом (по-прежнему большинство заболевших и погибших — это жители азиатских государств) (подробности)

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности)