2020-03-20T00:41:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянам советуют из-за коронавируса воздержаться от поездок за границу

В Ростуризме отмечают, что продолжить путешествия можно будет после нормализации эпидемиологической обстановки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На фоне ситуации с распространением коронавируса в мире россиянам советуют временно отказаться от поездок за пределы страныНа фоне ситуации с распространением коронавируса в мире россиянам советуют временно отказаться от поездок за пределы страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ростуризм настоятельно рекомендует российским туристам пока воздержаться от поездок за границу, а туроператорам – помогать своим клиентам перенести путешествие на другое время. Такие рекомендации ведомство выпустило на фоне распространения коронавируса COVID-19 во многих странах мира.

В опубликованном на официальном сайте Ростуризма сообщении говорится, что «все больше популярных для туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан», вводят карантин и ограничивают передвижение на своих территориях, из-за чего не только портится отдых, но и возникают сложности с возвращением домой.

«В этой связи Ростуризм рекомендует гражданам России, по возможности, временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Карта распространения коронавируса

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор составил список стран, после посещения которых необходимо пройти двухнедельный карантин даже при отсутствии симптомов коронавируса.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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