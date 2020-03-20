Поляки захотели присоединить Калининградскую область из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T07:30:52+03:00

Читатели одного из польских изданий считают, что ограничение сообщения с ЕС привело к "полуизоляции" жителей российского региона

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Закрытие границ России стало поводом для высказывания идей о присоединении Калининграда к Польше для читателей газеты Gazeta Wyborcza.

В одной из публикаций издания сказано, что из-за решения Москвы о закрытии границ регион оказался в "полуизоляции", поскольку жители Калининграда привыкли закупатсья в польских магазинах, а в российских супермаркетах продукты запасены на месяц.

Комментаторы под публикацией предложили присоединить область к Польше.

Некоторые из них утверждают, что жителям Калининграда стало бы лучше, если бы регион вошёл в состав Польши, а другие предлагают устроить референдум.

- Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши. <...> Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков, - пишет читатель с ником Harles.

- Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше, - считает Superkuku.

- Россия нанесет в таком случае массированный удар, ведь это для нее — ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой, - также комментирует пользователь с ником Ews.

Ранее на сайте kp.ru рассказывали о жизни в Калининграде после закрытия границ.

На сайте также публиковали видео, на котором сняты огромные очереди на границе Украины с Польшей, поскольку польским работодателям пришлось сократить рабочие места, и лишённые работы граждане Украины стремятся попасть на родину.

йте

ИСТОЧНИК KP.RU