При вылете в Таиланд у россиян потребуют медицинскую справку об отсутствии коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T10:24:55+03:00

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Теперь у жителей России, а также других стран, при вылете в Таиланд будут требовать медицинскую справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Такое решение приняли власти королевства. Новые правила въезда в страну начнут действовать с 22 марта.

- Власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинскую справку об отсутствии коронавируса COVID-19, а также расширенную страховку перед посадкой на рейсы в королевство, - сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.

По его словам, ведомство уже получило соответствующее письмо .Сертификат об отсутствии коронавируса должен быть оформлен не позднее, чем за 72 часа до вылета, а страховка должна покрывать лечение COVID-19 в Таиланде не менее, чем на 100 тысяч долларов. В том случае, если у туриста не будет при себе необходимых документов, авиаперевозчик откажет ему в посадке на рейс.

Ранее россиянам были не нужны медицинские справки, требовалась только страховка с покрытием не менее 50 тысяч долларов. Также прибывающих пассажиров проверяли с помощью тепловизора в аэропорту прибытия.

Предполагалось, что справка об отсутствии коронавирусной инфекции будет нужна только пассажирам из Китая, Макао, Гонконга, Италии, Великобритании, Германии Ирана, Южной Кореи, Франции, Швейцарии, Норвегии, Дании, Нидерландов, Испании, США, Швеции и ряда районов Японии. При этом пассажиры, которые за две недели до поездки в Таиланд посетили Китай, Гонконг, Иран, Италию, Макао или Южную Корею, помещаются на 14-дневный карантин. По данным Роспотребнадзора на 19 марта, в Таиланде зафиксировано 212 заболевших коронавирусом.

Напомним, Россия из-за коронавируса с 20 марта ограничит полеты в США, ОАЭ и Великобританию.

ИСТОЧНИК KP.RU