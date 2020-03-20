2020-03-20T02:05:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия из-за коронавируса с 20 марта ограничит полеты в США, ОАЭ и Великобританию

Останутся только рейсы из Шереметьево в Нью-Йорк, Дубай и Лондон
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия с 20 марта вводит ограничения на полеты в США, ОАЭ и ВеликобританиюРоссия с 20 марта вводит ограничения на полеты в США, ОАЭ и ВеликобританиюФото: Мария ГОРЕЛОВА
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На фоне вспышки коронавируса COVID-19 в мире Россия с пятницы, 20 марта, вводит ограничения на полеты в Соединенные Штаты, ОАЭ и Великобританию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Нью-Йорк, Дубай и Лондон только из терминала F московского аэропорта «Шереметьево», передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, с 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Ограничения не коснулись регулярных рейсов в столицы стран и чартерных рейсов для вывоза россиян.

Карта распространения коронавируса

К слову, ранее Роспотребнадзор составил список стран, после посещения которых необходимо пройти двухнедельный карантин даже при отсутствии симптомов коронавируса, а Ростуризм настоятельно рекомендует российским путешественникам пока вообще воздержаться от поездок за границу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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