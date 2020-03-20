2020-03-20T14:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Россия принимает значительные меры для борьбы с коронавирусом

Об этом заявила представитель организации в стране Мелита Вуйнович
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ВОЗ оценила меры России по борьбе с коронавирусомВОЗ оценила меры России по борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Россия принимает значительные меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила представитель организации РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что большую роль оказывают принятые властями меры физического дистанцирования. Это отмена спортивных соревнований, концертов и других мероприятий, где ожидается большое скопление людей.

- И мы видим, что Россия использует этот подход в борьбе с коронавирусом, - приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Напомним, по состоянию на 20 марта во всем мире зафиксировано около 250 000 заражения коронаврусом. В России на данный момент 199 заболевших, из них 9 человек уже полностью выздоровели, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. За последний сутки вирус подхватили 52 человека.

Также стало известно о том, что российским ученым удалось расшифровать геном Covid-19 и приступить к созданию вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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