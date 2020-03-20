2020-03-20T17:23:31+03:00
Общество

Путин подписал указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет

Сумма ежемесячных выплат составит 50% регионального прожиточного минимума ребенка
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате детских пособий на детей от трех до семи лет ежемесячно в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», - говорится в президентском указе.

Напомним, предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет российский лидер предложил во ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Как рассказывал ранее сайт kp.ru на пособие смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума. Выплата составляет половину прожиточного минимума – около 5,5 тысячи рублей в среднем, зависит от региона.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков пообещал, что выплаты детского пособия будут назначаться без каких-либо дополнительных справок. Он отметил, что «сделать получение социальной помощи простым и доступным - это одна из задач, которую ставит президент».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к фейкам о COVID-19
Число «заминированных» пассажирских самолетов возросло до 10
В России создали три прототипа вакцины от коронавируса
ЦБ потребовал не брать комиссии за быстрые переводы до 100 тыс. рублей в месяц
В России семь человек вылечились от коронавируса
Центробанк не видит необходимости выдавать деньги гражданам из-за COVID-19
Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
Путин подписал указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет
У федерации биатлона Москвы похитили 10 винтовок
Неизвестный сообщил о минировании трех пассажирских самолетов
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменены все международные рейсы
Вакцина от коронавируса: в России проводят тесты препарата на хорьках и приматах
Мишустин рассказал о шести разработанных в России вакцинах от коронавируса
Из-за карантина по коронавирусу у россиян вырос спрос на тапочки и домашние пивоварни с AliExpress
Из-за коронавируса в Великобритании власти попросили медиков-пенсионеров вернуться на работу
Песков назвал «весенним обострением» вбросы о санкциях США против России
МЧС России до 1 мая приостановило проверки противопожарного состояния объектов
Путин обсудил с Совбезом РФ работу по борьбе с коронавирусом COVID-19
Курс доллара на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Минобороны отказалось переносить призыв в армию из-за коронавируса
Курс евро на 21 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Геннадий Онищенко рассказал, почему Китаю удалось справиться со вспышкой коронавируса
Песков: ЦБ самостоятельно принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне
ВОЗ сообщила о случаях повторного заражения коронавирусом
Помочь может каждый: Свято-Троицкая Сергиева лавра объявила сбор средств на пасхальные куличи малоимущим
Соседка рассказала о последнем дне вдовы Гагарина
Центробанк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заражённым коронавирусом
В Госдуме прокомментировали инициативу «кредитных каникул»
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась ниже 30 долларов