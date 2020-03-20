Путин подписал указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет

20 Март 2020 2020-03-20T17:23:31+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате детских пособий на детей от трех до семи лет ежемесячно в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», - говорится в президентском указе.

Напомним, предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет российский лидер предложил во ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Как рассказывал ранее сайт kp.ru на пособие смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума. Выплата составляет половину прожиточного минимума – около 5,5 тысячи рублей в среднем, зависит от региона.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков пообещал, что выплаты детского пособия будут назначаться без каких-либо дополнительных справок. Он отметил, что «сделать получение социальной помощи простым и доступным - это одна из задач, которую ставит президент».

ИСТОЧНИК KP.RU