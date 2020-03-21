2020-03-21T03:57:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Три месяца «жизни» коронавируса показали в 54-секундном ролике

На кадрах можно увидеть, как COVID-19 распространялся по всему миру [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В интернете появился 54-секундный ролик, который наглядно показывает, как коронавирус COVID-19 всего за три месяца своей «жизни» распространился по планете.

Автор этого видео – студент из Калифорнии Эдвард Хаас, он составил карту заражения населения Земли на на основе данных Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о коронавирусе стало известно в начале 2020 года. Очагом распространения вируса считается китайский город Ухань. Оттуда COVID-19 распространился сначала по Китаю, а затем и по всему миру.

Карта распространения коронавируса

Наиболее тяжелая ситуация сейчас в странах Европы: по данным ВОЗ на 21 марта, там с начала вспышки заболевания уже заразились коронавирусом 104,6 тысячи человек, умерли 4899. В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заражения и ни одной смерти от коронавирусной пневмонии.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

КСТАТИ

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абэ велел оперативно информировать японцев о ракетных пусках КНДР
ВОЗ: За сутки во всем мире заразились коронавирусом свыше 24 тысяч человек
Три месяца «жизни» коронавируса показали в 54-секундном ролике
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
КНДР вновь запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря
В Британии из-за коронавируса закроют пабы, рестораны, кафе и ночные клубы
В Москве тушат пожар в общежитии МГУПП
Трамп обвинил СМИ в погоне за сенсациями в связи с коронавирусом
США провели испытания гиперзвуковой ракеты
Координатор движения «Синие ведерки»: из-за коронавируса в Москве стало меньше такси
Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Польское СМИ: Россия накроет Европу электронным колпаком
Коронавирус во Франции: за сутки заразились 1 600 человек
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Профессор Виктор Зуев рассказал, как можно обезопасить себя от вирусов и укрепить иммунитет
NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису
Вирус не летает на метле: профессор Виктор Зуев рассказал, нужны ли маски и когда
Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня
Распространение коронавируса в мире: число заразившихся превысило 210 тысяч человек