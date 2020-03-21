Три месяца «жизни» коронавируса показали в 54-секундном ролике
В интернете появился 54-секундный ролик, который наглядно показывает, как коронавирус COVID-19 всего за три месяца своей «жизни» распространился по планете.
Автор этого видео – студент из Калифорнии Эдвард Хаас, он составил карту заражения населения Земли на на основе данных Университета Джонса Хопкинса.
Напомним, как писал сайт kp.ru, о коронавирусе стало известно в начале 2020 года. Очагом распространения вируса считается китайский город Ухань. Оттуда COVID-19 распространился сначала по Китаю, а затем и по всему миру.
Карта распространения коронавируса
Наиболее тяжелая ситуация сейчас в странах Европы: по данным ВОЗ на 21 марта, там с начала вспышки заболевания уже заразились коронавирусом 104,6 тысячи человек, умерли 4899. В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заражения и ни одной смерти от коронавирусной пневмонии.
Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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