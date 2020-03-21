Три месяца «жизни» коронавируса показали в 54-секундном ролике

21 Март 2020 2020-03-21T03:57:06+03:00

На кадрах можно увидеть, как COVID-19 распространялся по всему миру [видео]

Изменить размер текста: A A

В интернете появился 54-секундный ролик, который наглядно показывает, как коронавирус COVID-19 всего за три месяца своей «жизни» распространился по планете.

Автор этого видео – студент из Калифорнии Эдвард Хаас, он составил карту заражения населения Земли на на основе данных Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о коронавирусе стало известно в начале 2020 года. Очагом распространения вируса считается китайский город Ухань. Оттуда COVID-19 распространился сначала по Китаю, а затем и по всему миру.

Карта распространения коронавируса

Наиболее тяжелая ситуация сейчас в странах Европы: по данным ВОЗ на 21 марта, там с начала вспышки заболевания уже заразились коронавирусом 104,6 тысячи человек, умерли 4899. В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заражения и ни одной смерти от коронавирусной пневмонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

КСТАТИ

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU