ВОЗ: За сутки во всем мире коронавирусом заразились свыше 24 тысяч человек

21 Март 2020 2020-03-21T04:40:42+03:00

Общее число случаев заражения превысило 234 тысяч, из них 104,6 тысячи зафиксированы в Европе

Изменить размер текста: A A

К субботе, 21 марта, число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, превысило 234 тысячи человек. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 24 247 новых случаев заражения, общее число заболевших в более чем 140 странах составило 234073, причем 104591 из них – в Европе и 81300 в Китае.

От пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус, в мире с начала вспышки скончались 9840 больных (за сутки умер 1061 человек, в том числе 816 в европейских странах и семь в КНР), число смертей а Европе возросло до 4899 – это более половины всех летальных исходов в мире.

В ежедневном отчете Организации отмечается, что в Китае за прошлые сутки ВОЗ зафиксировала 41 новый случай заражения, все – ввозные.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели 88,5% зараженных, и за последние дни в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, не выявлено ни одного случая заражения. Ведущие специалисты КНР уверены, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

КСТАТИ

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU