В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом

15 Март 2020 2020-03-15T10:02:22+03:00

Из 80 тысяч пациентов больницы покинули почти 67 тысяч человек

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В Китае стремительно снижается число зараженных новым коронавирусом. На воскресенье, 15 марта, из 80,6 тысячи пациентов с этим диагнозом выздоровели уже почти 67 тысяч человек. Все они выписались и покинули больницы. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU