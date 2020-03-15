В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Из 80 тысяч пациентов больницы покинули почти 67 тысяч человек
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В Китае стремительно снижается число зараженных новым коронавирусом. На воскресенье, 15 марта, из 80,6 тысячи пациентов с этим диагнозом выздоровели уже почти 67 тысяч человек. Все они выписались и покинули больницы. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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