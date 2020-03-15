2020-03-15T10:02:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом

Из 80 тысяч пациентов больницы покинули почти 67 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Китае стремительно снижается число зараженных новым коронавирусом. На воскресенье, 15 марта, из 80,6 тысячи пациентов с этим диагнозом выздоровели уже почти 67 тысяч человек. Все они выписались и покинули больницы. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае выздоровели более 82% зараженных коронавирусом
Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе
ВОЗ назвал причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте
Мировой валютный рынок будет восстанавливаться до 1,5 лет
Экономист Дэвид Стаббс предсказал серию дефолтов в мире
Дело в зажарке: шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Нидерландские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
Курц назвал коронавирус крупнейшим вызовом для Австрии со времен Второй мировой
Психолог объяснил, почему русские меньше европейцев боятся коронавируса
Коронавирус в Южной Корее: число заразившихся превысило 8,1 тысячи
Российские военные привезли в сирийскую школу продукты и канцелярские принадлежности
В Греции из-за коронавируса закроют все пляжи и горнолыжные курорты
Коронавирус в США: число подтвержденных случаев заражения превысило 2,7 тысячи
Коронавирус в Испании: ограничено передвижение внутри страны
Порошенко вернулся на Украину из Испании
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с коронавирусом в мире
Жена испанского премьера Педро Санчеса заразилась коронавирусом
Тест показал: у Трампа коронавируса нет
ВОЗ: Вне Китая коронавирусом заразились свыше 61 тысячи человек
Каннский фестиваль могут отменить из-за коронавируса
Диего Марадону изолировали от футболистов из-за коронавируса
Украинские радикалы из ракетниц обстреляли посольство России в Киеве
Несколько аварий на МКАД: столкнулись 11 машин
В Израиле будут использовать «антитеррористические технологии» для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Италии: за сутки в стране умерли 175 человек
Россия временно закрывает границу с Польшей и Норвегией
Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190