2020-03-13T03:51:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае считают, что мир сможет победить коронавирус к июню

Если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Китае считают, что наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение коронавирусаВ Китае считают, что наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его мнению, при соблюдении этих условий для полной победы над вирусом понадобятся считанные месяцы, а наступление теплого времени года может помочь замедлить распространение заболевания, сообщает газета New York Post.

«Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне», - приводит издание слова китайского специалиста.

Чжун Наньшань подчеркнул, что его оценка основана на сценарии, при котором «все государства принимают позитивные меры», в противном случае пандемия коронавируса может продлиться гораздо дольше.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Китае пик эпидемии коронавируса уже прошел, за последние несколько дней медики не зафиксировали новых случаев заражения в провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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