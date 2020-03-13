В Китае считают, что мир сможет победить коронавирус к июню

13 Март 2020 2020-03-13T03:51:40+03:00

В Китае считают, что наступление теплых месяцев может помочь замедлить распространение коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией

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Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его мнению, при соблюдении этих условий для полной победы над вирусом понадобятся считанные месяцы, а наступление теплого времени года может помочь замедлить распространение заболевания, сообщает газета New York Post.

«Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне», - приводит издание слова китайского специалиста.

Чжун Наньшань подчеркнул, что его оценка основана на сценарии, при котором «все государства принимают позитивные меры», в противном случае пандемия коронавируса может продлиться гораздо дольше.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Китае пик эпидемии коронавируса уже прошел, за последние несколько дней медики не зафиксировали новых случаев заражения в провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU