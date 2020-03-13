В Китае считают, что мир сможет победить коронавирус к июню
Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
По его мнению, при соблюдении этих условий для полной победы над вирусом понадобятся считанные месяцы, а наступление теплого времени года может помочь замедлить распространение заболевания, сообщает газета New York Post.
«Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне», - приводит издание слова китайского специалиста.
Чжун Наньшань подчеркнул, что его оценка основана на сценарии, при котором «все государства принимают позитивные меры», в противном случае пандемия коронавируса может продлиться гораздо дольше.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Китае пик эпидемии коронавируса уже прошел, за последние несколько дней медики не зафиксировали новых случаев заражения в провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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