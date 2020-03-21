2020-03-21T08:17:25+03:00
Политика

США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей

Однако возможность введения новых санкций против Москвы в Вашингтоне пока не комментируют
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдепартамент не комментирует возможность введения санкций против РоссииГосдепартамент не комментирует возможность введения санкций против РоссииФото: REUTERS
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Госдепартамент США обвинил Россию во враждебных действиях в сфере энергетики. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы выявили множество случаев, и не только мы в исполнительной ветви власти, но также Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, и к этому я не буду больше ничего добавлять", - цитирует ТАСС сотрудника Госдепартамента.

Представитель американской стороны не стал уточнять, пытались ли они обсудить ситуацию на рынке нефти с Россией, но призвал всех игроков обратить внимание на глобальную неопределенность и экономические трудности, чтобы предпринять ответственные действия по их преодолению.

Журналисты спросили, не рассматривает ли Вашингтон возможность введения новых санкций против Москвы с целью стабилизации цен на нефть, но ответа этот вопрос так и не получили.

"Мы не говорим о санкциях. Мы не сообщаем наперед о санкциях. Это резко идет вразрез с нашей политикой, так что я не буду это комментировать", - сказал представитель Госдепартамента.

Сайт kp.ru писал, что, несмотря на очень низкие цены на нефть, эксперты называют положение России довольно стабильным. У нашей страны есть финансовая "подушка безопасности", которая обеспечивает выполнение всех социальных обязательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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