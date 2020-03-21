2020-03-21T08:26:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19

Журналист с биологическим образованием призвал людей не волноваться и соблюдать простые правила профилактики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский журналист Владимир Познер, окончивший биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "физиология человека", считает, что пандемия нового коронавируса COVID-19 пойдет на спад не раньше конца мая.

По мнению телеведущего, волноваться по этому поводу не стоит - такое поведение не помогает. Достаточно соблюдать простые правила профилактики заболевания, о которых говорилось неоднократно.

"Надо, чтобы расстояние между людьми было не меньше, чем метр, не надо целоваться, обниматься при встрече, не надо здороваться за руку. Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов", — сказал Познер в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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