Коронавирус в мире, последние новости на 21 марта 2020 года: по всему миру заразилось уже больше 275 000 человек

На утро, 21 марта, общее число случаев заражения в мире превысило 275 000 случаев. На данный момент зафиксировано 275 427 человека, которые заболели коронавирусом. При этом, 11 397 - умерли, что больше на 1 367 случаев по сравнению с прошлым днем. Но зато 88 250 человек полностью вылечились - это больше на 2 225 случаев за последние сутки.

В разгар пандемии около 9 тысяч россиян ожидают возвращения. Спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о мерах по эвакуации соотечественников, застрявших на чужбине из-за карантина.

В больнице Сингапура провели эксперимент: сколько вируса остается на поверхностях после мытья и дезинфекции. Там с 24 января по 4 февраля в медицинском центре лежали три пациента с подтвержденным коронавирусом. Им помог в борьбе с коронавирусом раствор натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты - распространенный в России.

"КП" в международном терминале аэропорта "Шереметьево" удалось обнаружить людей, которые застряли в "стерильной" зоне. Они прилетели в нашу страну, но выйти из этого зала не могут. А там бутылка воды - 350 рублей, номер в отеле - 8 тысяч! Проблему уже решают.

В мире тоже есть немало неожиданных случаев влияния коронавируса на этот мир. Так, в Австралии туалетную бумагу воруют из общественных уборных. А вот в Нидерландах если взял в магазине товар — то нельзя класть его обратно!

Меры профилактики вирусных инфекций.

Стоит ли есть только гречку, находясь в карантине по коронавирусу? Диетолог поведала в интервью "КП" про то, чем стоит заниматься и как питаться, оставаясь дома.

Один из ведущих российских экспертов-вирусологов, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью "КП" рассказал, что лекарство против коронавируса может стать доступным быстрее, чем вакцина.

В России за болезнью тщательно следят, коронавирус находится под контролем. Так, первую пациентку с коронавирусом в Московской области вылечили и выписали из больницы.

Всего же на данный момент в стране зафиксировано 253 случая заражения этой болезнью. "КП" удалось пообщаться с людьми, которые переболели коронавирусом и вернулись к жизни за пределами больницы.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, как среди пассажиров рейсов ищут зараженных и как от вируса спасаются российские врачи.

Как отличить обычную ОРВИ от нового вируса? Денис Проценко объясняет:

«Появление одышки, чувство нехватки воздуха, легко оценить самостоятельно. Здоровый человек в состоянии покоя делает от 9 до 16 вдохов, так что одышка свыше 25 вдохов в сочетании с высокой температурой - повод немедленно вызвать скорую помощь».

А вот наш обозреватель Стас Тыркин вспомнил, как 9 лет назад говорил с авторами фильма "Заражение". И тогда, в 2011 году, Гвинет Пэлтроу сказала:

- В будущем нас ждут эпидемии - возможно, даже по такому сценарию, что представлен в нашей картине.