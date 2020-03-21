Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу

21 Март 2020 2020-03-21T09:21:10+03:00

Дэвид Хокни рядом с одной из своих картин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая работа Дэвида Хокни называется "Помните, они не могут отменить весну"

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Один из самых дорогих художников в мире, представитель поп-арт культуры Дэвид Хокни написал картину, посвященную распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

На хосте изображены цветущие нарциссы, на которых издали надвигаются серая масса. Работа получила название "Помните, они не могут отменить весну". Вероятно, таким способом 82-летний художник решил донести до людей мысль о том, что жизнь продолжается, несмотря на трудности. Сам Хокни находится в изоляции в своем доме в Нормандии.

louisianamuseum Картина "Помните, они не могут отменить весну"

"Счастливы и искренне благодарены за то, что великий Дэвид Хокни позволил нам поделиться этим пронзительным и позитивным посланием и прекрасным весенним рисунком", - говорится на странице датского музея современного искусства "Луизиана" в Instagram.

В условиях распространения коронавируса многие работают из дома и почти не выходят на улицу. Чтобы поддержать людей, по всему миру начинают снимать забавные видео на тему профилактики заболевания, а в Петербургском университете ИТМО выпустили карточки с котиками, которые доступно рассказывают о полезных правилах защиты от инфекции. Посмотреть их можно на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU