Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale выступила против продления антироссийских санкций, в частности, на фоне распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава организации Александро Мария Тирелли.
"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — сказал руководитель.
По его словам, многие компании в общем уже потеряли более десяти миллиардов евро. Начиная с 2014-го ущерб от санкций составляет около трех миллиардов долларов в год. Тирелли уверен, санкции - это неправильный выбор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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