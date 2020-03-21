Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России

21 Март 2020 2020-03-21T09:57:30+03:00

Республика хочет быть независимой от Евросоюза в проведении международной политики

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Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale выступила против продления антироссийских санкций, в частности, на фоне распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава организации Александро Мария Тирелли.

"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — сказал руководитель.

По его словам, многие компании в общем уже потеряли более десяти миллиардов евро. Начиная с 2014-го ущерб от санкций составляет около трех миллиардов долларов в год. Тирелли уверен, санкции - это неправильный выбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU