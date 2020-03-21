2020-03-21T09:57:30+03:00
Политика

Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России

Республика хочет быть независимой от Евросоюза в проведении международной политики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale выступила против продления антироссийских санкций, в частности, на фоне распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава организации Александро Мария Тирелли.

"Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери", — сказал руководитель.

По его словам, многие компании в общем уже потеряли более десяти миллиардов евро. Начиная с 2014-го ущерб от санкций составляет около трех миллиардов долларов в год. Тирелли уверен, санкции - это неправильный выбор.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ассоциация адвокатов Италии призвала отменить санкции против России
Коронавирус на Украине: число зараженных возросло до 41 человека
В Таиланде за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавируса
Один из самых дорогих художников мира посвятил картину коронавирусу
В распространении коронавируса в Германии выявлена аномалия
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19
США обвинили Россию в использовании энергетики для враждебных целей
Депутат Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
Три миллиона предпринимателей могут прекратить работу из-за коронавируса
В Китае после вспышки коронавируса начали открываться музеи и парки
Участники «Евровидения» в 2021 году не смогут выступить с уже заявленными песнями
Американские военные в Европе заразились коронавирусом