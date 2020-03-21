Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России
Темпы распространения коронавируса в России начнут снижаться примерно через два месяца. Такого мнения придерживается доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
"Думаю, что раз Китай сумел подавить у себя эпидемию, и на это у них ушло примерно два месяца, то, наверное, что-то в этом же роде будет у нас. Около двух месяцев. К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
Он подчеркнул, что никаких гарантий нет, поскольку человечество сталкивается с COVID-19 впервые. Но хотя бы небольшой спад пандемии должен пройти в ближайшие месяцы во всем мире. Правда, вакцина на это никакого влияния не окажет. Разработать ее и проверить за два месяца или даже полгода невозможно.
"Но над вакциной обязательно нужно работать, выделять на нее деньги. Нужно создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса", - добавил Альштейн.
Сайт kp.ru писал, что над разработкой вакцины работают сразу несколько стран. Например, в Британии испытания проводят на живых людях. Добровольцам заплатят по 4,4 тысячи долларов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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