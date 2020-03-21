2020-03-21T12:28:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Токио продолжает готовиться к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус

Уже несколько стран попросили перенести соревнования, но окончательное решение за МОК
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года, которые должны состояться в Токио этим летом, продолжает свою работу, несмотря на мировую пандемию коронавируса.

Ранее три страны - Колумбия, Словения и Норвегия - попросили не проводить соревнования до тех пор, пока распространение инфекционного заболевания не будет взято под контроль. Вице-президент оргкомитета Тосиаки Эндо прокомментировал эту новость.

"Итоговое решение примет Международный олимпийский комитет. Мы же продолжаем вести работу над подготовкой к проведению Олимпиады в июле", — цитирует его агентство Reuters.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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