Токио продолжает готовиться к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус

21 Март 2020 2020-03-21T12:28:47+03:00

Уже несколько стран попросили перенести соревнования, но окончательное решение за МОК

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Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года, которые должны состояться в Токио этим летом, продолжает свою работу, несмотря на мировую пандемию коронавируса.

Ранее три страны - Колумбия, Словения и Норвегия - попросили не проводить соревнования до тех пор, пока распространение инфекционного заболевания не будет взято под контроль. Вице-президент оргкомитета Тосиаки Эндо прокомментировал эту новость.

"Итоговое решение примет Международный олимпийский комитет. Мы же продолжаем вести работу над подготовкой к проведению Олимпиады в июле", — цитирует его агентство Reuters.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU