Токио продолжает готовиться к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус
Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года, которые должны состояться в Токио этим летом, продолжает свою работу, несмотря на мировую пандемию коронавируса.
Ранее три страны - Колумбия, Словения и Норвегия - попросили не проводить соревнования до тех пор, пока распространение инфекционного заболевания не будет взято под контроль. Вице-президент оргкомитета Тосиаки Эндо прокомментировал эту новость.
"Итоговое решение примет Международный олимпийский комитет. Мы же продолжаем вести работу над подготовкой к проведению Олимпиады в июле", — цитирует его агентство Reuters.
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Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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