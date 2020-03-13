Япония не рассматривает вариант отмены летней Олимпиады-2020

13 Март 2020 2020-03-13T08:30:51+03:00

Летние ОИ должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года Фото: REUTERS

Проводить Игры без зрителей в Токио тоже не намерены

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Япония не рассматривает вариант отмены летних Олимпийских игр, которые должны начаться в Токио в конце июля. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила губернатор столицы страны Юрико Коикэ.

"Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами. Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады", - сказала глава администрации.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга также добавил, что власти не собираются проводить Игры-2020 без зрителей. Подготовка идет планово, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что причиной отмены Олимпиады может стать новый коронавирус. Только в Японии им заразились свыше 12 тысяч человек. Организаторы пока следят за ситуацией, но при необходимости планируют перенести соревнования на один-два года.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU