2020-03-13T08:30:51+03:00
Спорт

Япония не рассматривает вариант отмены летней Олимпиады-2020

Проводить Игры без зрителей в Токио тоже не намерены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Летние ОИ должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 годаЛетние ОИ должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 годаФото: REUTERS
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Япония не рассматривает вариант отмены летних Олимпийских игр, которые должны начаться в Токио в конце июля. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила губернатор столицы страны Юрико Коикэ.

"Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами. Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады", - сказала глава администрации.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга также добавил, что власти не собираются проводить Игры-2020 без зрителей. Подготовка идет планово, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что причиной отмены Олимпиады может стать новый коронавирус. Только в Японии им заразились свыше 12 тысяч человек. Организаторы пока следят за ситуацией, но при необходимости планируют перенести соревнования на один-два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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