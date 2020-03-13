Япония не рассматривает вариант отмены летней Олимпиады-2020
Япония не рассматривает вариант отмены летних Олимпийских игр, которые должны начаться в Токио в конце июля. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила губернатор столицы страны Юрико Коикэ.
"Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами. Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады", - сказала глава администрации.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга также добавил, что власти не собираются проводить Игры-2020 без зрителей. Подготовка идет планово, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что причиной отмены Олимпиады может стать новый коронавирус. Только в Японии им заразились свыше 12 тысяч человек. Организаторы пока следят за ситуацией, но при необходимости планируют перенести соревнования на один-два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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