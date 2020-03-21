2020-03-21T13:30:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские кинотеатры из-за коронавируса потеряли 43% зрителей

Кассовые сборы сократились почти вдвое
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Меры по борьбе с коронавирусом отразились на посещаемости кинотеатров. Фото: Алексей Константинов/ТАССМеры по борьбе с коронавирусом отразились на посещаемости кинотеатров. Фото: Алексей Константинов/ТАСС
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Ситуация с коронавирусом COVID-2019 и предпринимаемые в нашей стране меры борьбы с распространением инфекции негативно повлияли на посещаемость российских кинотеатров: снизились продажи билетов, а следовательно, и сборы.

Обычно самые кассовые дни недели – с четверга по воскресенье, однако в минувший четверг, 19 марта, когда показывали 12 самых популярных в прокате фильмов, в кинозалы пришли в общей сложности 156,8 тысячи человек. А неделей ранее, 12 марта, на сеансах побывали 275,1 тысячи россиян.

Таким образом, перед выходными кинотеатры потеряли 43% зрителей, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Кассовые сборы в минувший четверг по сравнению с 12 марта уменьшились на 47%, и выручка кинотеатров составила 18,5 миллиона рублей – на 16,6 миллиона меньше, чем на прошлой неделе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 марта в связи с угрозой распространения коронавируса во всех 85 регионах России был введен режим повышенной готовности. Это значит, что отменяются все массовые и спортивные мероприятия, все школы и вузы страны переходят на дистанционное обучение. Людям рекомендовали ограничить контакты, по возможности оставаться дома, а при появлении симптомов ОРВИ – вызвать врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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