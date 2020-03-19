2020-03-19T21:49:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в Италии превысило данные в Китае

За сутки от заболевания в Италии скончалось 427 больных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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За сутки от заболевания в Италии скончалось 427 больныхЗа сутки от заболевания в Италии скончалось 427 больныхФото: REUTERS
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Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек

Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Общее число заразившихся в Италии возросло до почти 33,2 тысячи, а за минувшие сутки в стране выявили 4,5 тысячи новых случаев заражения.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в Италии от заболевания скончалось рекордное число людей – 475 пациентов, было выявили 2648 новых случаев заражения. Тогда Бритолли сообщил, что смертность от COVID-19 растет. Однако в тот же день отметили и положительный рекорд - полностью вылечились и были выписаны из больниц 1084 пациента.

В то же время в Ухане за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, а доля выздоровевших во всем Китае увеличилась до 87%. В 15 из 31 региона страны больше нет зараженных.

Карта распространения коронавируса

Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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