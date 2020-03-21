Tele2 обнулил звонки на горячую линию по коронавирусу

21 Март 2020 2020-03-21T15:49:41+03:00

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Директор по продукту Tele2 Олег Решетин рассказал, как операторы помогают абонентам пережить непростые времена пандемии и чем занять себя во время самоизоляции. Он отметил, что сейчас по сети ходит огромное количество фейков и слухов. Операторы же должны помочь гражданам получать достоверную информацию о том, что их ждет по возвращении из-за границы и как противостоять инфекции. Для этого Tele2 обнулил стоимость звонков на московские горячие линии: 8 (495) 870 45 09 и 8 (499) 251 83 00. При этом, абоненты, находящиеся в других регионах, могут также звонить по этим номерам совершенно бесплатно и получать информацию от московского здравоохранения.

По словам Решетина, такая услуга пользуется большим спросом. Люди, особенно те, кто приезжает из-за рубежа или планирует поездку за границу, звонят и задают вопросы. Причем, такие разговоры не ограничиваются 1-2 минутами.

По мнению Решетина, постоянно растущее количество и продолжительность звонков на горячую линию говорит о том, что фейки распространяются в информационном пространстве быстрее, чем коронавирус среди людей, и граждане хотят удостовериться в их правдивости.

Олег Решетин также рассказал о том, что нужно делать тем, кто хочет получить новую SIM-карту, при этом не выходя из дома. Для этого её можно просто заказать онлайн и зарегистрировать в приложении ID.Abonen.

Несмотря на рост интернет-трафика, который сейчас фиксируют все операторы связи, у Tele2 пока нет планов по увеличению стоимости услуг, подчеркнул Решетин.

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ИСТОЧНИК KP.RU