2020-03-21T17:15:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Киеве полностью остановят работу общественного транспорта

Ранее в украинской столице ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ранее в украинской столице был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусомРанее в украинской столице был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 власти Киева приняли решение полностью остановить работу общественного транспорта в городе. Мера вступит в силу с воскресенья, 22 марта. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья», - написал он в Facebook.

В своем сообщении глава МВД Украины отметил, что ситуация с коронавирусом меняет привычный ритм жизни - «мир меняется и заставляет измениться каждого из нас».

Напомним, днем ранее, 20 марта, в украинской столице объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. ЧС также ввели Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, чуть ранее - в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Незадолго до этого, 19 марта, советник министра внутренних дел незалежной Иван Варченко заявил, что в ближайшее время может быть объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны, а введение ЧС в некоторых регионах он назвал «психологической подготовкой украинцев к такому шагу».

По последним данным, на Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали три человека.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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