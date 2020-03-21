В Киеве полностью остановят работу общественного транспорта
Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 власти Киева приняли решение полностью остановить работу общественного транспорта в городе. Мера вступит в силу с воскресенья, 22 марта. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья», - написал он в Facebook.
В своем сообщении глава МВД Украины отметил, что ситуация с коронавирусом меняет привычный ритм жизни - «мир меняется и заставляет измениться каждого из нас».
Напомним, днем ранее, 20 марта, в украинской столице объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. ЧС также ввели Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, чуть ранее - в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
Незадолго до этого, 19 марта, советник министра внутренних дел незалежной Иван Варченко заявил, что в ближайшее время может быть объявлено чрезвычайное положение на территории всей страны, а введение ЧС в некоторых регионах он назвал «психологической подготовкой украинцев к такому шагу».
По последним данным, на Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали три человека.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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