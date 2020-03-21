Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко

21 Март 2020 2020-03-21T19:10:24+03:00

Ведомствами принято решение вывозу российских граждан из страны, закрытой в связи с коронавирусом

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Росавиация, Ростуризм и Министерство иностранных дел прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ведомствами принято решение по вывозу российских граждан из Марокко (…) сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны», - заявила представитель дипломатического ведомства.

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что ведомство совместно с авиакомпаниями России выработали механизм перевозки россиян из стран, закрытых из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, что позволит в ближайшие три дня эвакуировать наших соотечественников из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии. При этом в сообщении отмечалось, что «самая сложная ситуация» сложилась в Венгрии, Марокко, Мальте, Португалии.

Как писал сайт kp.ru, из-за распространения коронавируса многие страны закрыли границы и как результат тысячи российских туристов буквально «застряли» заграницей. В эфире радио «Комсомольская правда» Захарова рассказала о том, как Россия возвращает туристов домой.

ИСТОЧНИК KP.RU