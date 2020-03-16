В Турции закрывают бары и ночные клубы из-за коронавируса
В Турции сначала предложили перенести на месяц начало курортного сезона, а теперь власти приняли решение и вовсе закрыть все бары и ночные клубы в стране. Еще неделю назад в Турции не было ни одного случая заражения. Впервые диагноз поставили туристу, который вернулся из Европы, 11 марта.
К 15 марта заболевших стало уже шесть человек. Четверо из них контактировали с тем самым "первым пациентом", пятый - путешествовал в Саудовскую Аравию и подхватил вирус там.
- Граждане в таких заведениях находятся на очень близком расстоянии, это повышает риск передачи заболевания, поэтому деятельность павильонов, дискотек, баров, ночных клубов будет временно прекращена к 10:00 16 марта,- сказано в сообщении МВД Турции.
В России число заболевших к вечеру 15 марта достигло 63 человек. Трое из числа инфицированных пошли на поправку - первый тест после лечения у них был отрицательный. Если повторно проверка на коронавирус станет отрицательной, то пациентов отпустят из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU