2020-03-22T12:00:28+03:00
Спорт

Оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр

Обсуждаются варианты переноса ОИ на год или два года, а также задержка на 30 или 45 дней
Ася КУЗНЕЦОВА
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Организационный комитет Олимпийских Игр в Токио в 2020 году приступил к разработке альтернативных вариантов проведения Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса в миреОрганизационный комитет Олимпийских Игр в Токио в 2020 году приступил к разработке альтернативных вариантов проведения Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса в миреФото: REUTERS
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Организационный комитет Олимпийских Игр в Токио в 2020 году приступил к разработке альтернативных вариантов проведения Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает Reuters.

Источник агентства в оргкомитете сообщил о рассмотрении переноса Игр на 1-2 года и отметил, что отдельные члены комитета надеются, что Олимпиаду задержат на 30 или 45 дней.

Отмена Олимпийских игр и проведение их без зрителей будет обсуждаться в конце марта.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, но возможно они будут показаны только по телевидению. Такой вариант обеспечит многомиллионные телевизионные контракты.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что в мае может быть принято решение о переносе Олимпиады, которая должна состоятся в Токио летом 2020 года. Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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