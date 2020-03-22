Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом
Россия с 23 марта вводит ограничение на авиасообщение с Японией и Вьетнамом. Сохранятся только прямые рейсы между в столицу Японии Токио и прямые рейсы в столицу Вьетнама Ханой, сообщили в Росавиации.
Напомним, авиакомпания "Аэрофлот" с конца марта приостанавливает регулярные полёты в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Индонезией и Таиландом также с 23 марта. Рейсы в Стамбул, Днепасар на остров Бали и Бангкок будут летать только из Москвы.
С 20 марта на фоне вспышки коронавируса в мире Россия с пятницы, 20 марта, вводит ограничения на полеты в Соединенные Штаты Америки, Объединённые Арабские Эмираты и Великобританию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU