Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом

22 Март 2020 2020-03-22T15:05:24+03:00

Россия с 23 марта вводит ограничение на авиасообщение с Японией и Вьетнамом Фото: REUTERS

С 23 марта останутся только рейсы в Ханой и Токио

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Россия с 23 марта вводит ограничение на авиасообщение с Японией и Вьетнамом. Сохранятся только прямые рейсы между в столицу Японии Токио и прямые рейсы в столицу Вьетнама Ханой, сообщили в Росавиации.

Напомним, авиакомпания "Аэрофлот" с конца марта приостанавливает регулярные полёты в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию и Грецию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Индонезией и Таиландом также с 23 марта. Рейсы в Стамбул, Днепасар на остров Бали и Бангкок будут летать только из Москвы.

С 20 марта на фоне вспышки коронавируса в мире Россия с пятницы, 20 марта, вводит ограничения на полеты в Соединенные Штаты Америки, Объединённые Арабские Эмираты и Великобританию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU