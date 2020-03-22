Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус
Тысячи токийцев устремились в местные парки, где начался сезон цветения сакура. Японцев не остановил ни коронавирус, ни связанные с ним ограничения.
Сайт kp.ru писал, что из-за распространения инфекционного заболевания власти страны призвали граждан отказаться от проведения массовых мероприятий. Выставлять палатки с едой, организовывать игры и лотереи тоже запретили, а ведь это важная часть праздника любования сакурой.
Выходить на улицу можно лишь за самым необходимым - продуктами, лекарствами на работу. Такие меры уже начали приносить результаты, и рост заболеваний протекает очень плавно, без вспышек. Однако японцев призвали по-прежнему оставаться бдительными. И они в большинстве своем соблюдали правила - до минувшей субботу.
Многие девушки надели кимоно и сделали прическиФото: REUTERS
На выходных в одном из крупнейших парков Токио был настоящий ажиотаж. По сравнению с последними неделями людей было очень много, но до обычных масштабов событие, конечно, не дотягивает.
Самые отчаянные перелезли через ограждения, на которых были приклеены таблички с просьбой не проводить пикники под деревьями, и развернули свои пледы. По словам корреспондента РИА Новости, некоторые женщины умудрились даже в условиях карантина надеть кимоно, сделать изящные прически и устроить фотосессии на фоне сакуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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