Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус

22 Март 2020 2020-03-22T15:29:19+03:00

Людей было гораздо меньше, чем в прошлые годы, но все равно много Фото: REUTERS

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Тысячи токийцев устремились в местные парки, где начался сезон цветения сакура. Японцев не остановил ни коронавирус, ни связанные с ним ограничения.

Сайт kp.ru писал, что из-за распространения инфекционного заболевания власти страны призвали граждан отказаться от проведения массовых мероприятий. Выставлять палатки с едой, организовывать игры и лотереи тоже запретили, а ведь это важная часть праздника любования сакурой.

Выходить на улицу можно лишь за самым необходимым - продуктами, лекарствами на работу. Такие меры уже начали приносить результаты, и рост заболеваний протекает очень плавно, без вспышек. Однако японцев призвали по-прежнему оставаться бдительными. И они в большинстве своем соблюдали правила - до минувшей субботу.

Многие девушки надели кимоно и сделали прическиФото: REUTERS

На выходных в одном из крупнейших парков Токио был настоящий ажиотаж. По сравнению с последними неделями людей было очень много, но до обычных масштабов событие, конечно, не дотягивает.

Самые отчаянные перелезли через ограждения, на которых были приклеены таблички с просьбой не проводить пикники под деревьями, и развернули свои пледы. По словам корреспондента РИА Новости, некоторые женщины умудрились даже в условиях карантина надеть кимоно, сделать изящные прически и устроить фотосессии на фоне сакуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU