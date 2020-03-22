2020-03-22T15:29:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус

Самые отчаянные японцы перелезли через ограждения и развернули пледы для пикника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Людей было гораздо меньше, чем в прошлые годы, но все равно многоЛюдей было гораздо меньше, чем в прошлые годы, но все равно многоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тысячи токийцев устремились в местные парки, где начался сезон цветения сакура. Японцев не остановил ни коронавирус, ни связанные с ним ограничения.

Сайт kp.ru писал, что из-за распространения инфекционного заболевания власти страны призвали граждан отказаться от проведения массовых мероприятий. Выставлять палатки с едой, организовывать игры и лотереи тоже запретили, а ведь это важная часть праздника любования сакурой.

Выходить на улицу можно лишь за самым необходимым - продуктами, лекарствами на работу. Такие меры уже начали приносить результаты, и рост заболеваний протекает очень плавно, без вспышек. Однако японцев призвали по-прежнему оставаться бдительными. И они в большинстве своем соблюдали правила - до минувшей субботу.

Многие девушки надели кимоно и сделали прически Фото: REUTERS

Многие девушки надели кимоно и сделали прическиФото: REUTERS

На выходных в одном из крупнейших парков Токио был настоящий ажиотаж. По сравнению с последними неделями людей было очень много, но до обычных масштабов событие, конечно, не дотягивает.

Самые отчаянные перелезли через ограждения, на которых были приклеены таблички с просьбой не проводить пикники под деревьями, и развернули свои пледы. По словам корреспондента РИА Новости, некоторые женщины умудрились даже в условиях карантина надеть кимоно, сделать изящные прически и устроить фотосессии на фоне сакуры.

Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия частично приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Потери аэропортов из-за коронавируса оценивают в 60 млрд рублей
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
Мантуров: дефицита продуктов в России не будет
В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски
Капитана 1-го ранга сравнил «устаревшие» российские десантные корабли и украинские «Кентавры»
Россия ограничит авиасообщение с Колумбией, Доминиканой, Кубой и Мальдивами
Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус
В Госдуме назвали выдумкой слова США о «недостатках» российского Ту-160
Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом
В Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа
Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом и Индонезией с 23 марта
Дополнительные инфекционные боксы построят в нескольких российских регионах
Вьетнам ввёл запрет на въезд иностранцев
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Украина считает свои катера достойным ответом российским десантным кораблям
Оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр
Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию
"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится
В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки