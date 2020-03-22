Россия ограничит авиасообщение с Колумбией, Доминиканой, Кубой и Мальдивами

22 Март 2020 2020-03-22T16:22:59+03:00

Россия ограничивает авиасообщение с Камбоджей, Мальдивами и рядом других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейсы в Аргентину, Камбоджу и на Багамы будут осуществляться лишь из Москвы

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Россия ограничивает авиасообщение с Колумбией, Доминиканской Республикой, Аргентиной, Камбоджей, Кубой, Багамами и Мальдивами. Рейсы во всей эти страны будут осуществлять исключительно из московских аэропортам.

Новые правила начнут действовать с 23 марта. С этого же дня из-за коронавируса вновь будет ограничено авиасообщение России с Китаем. Полеты будут разрешены лишь по направлению Москва-Пекин, передают Вести со ссылкой на Росавиацию.

Также власти ограничат авиасообщение с Индией. С понедельника будут разрешены лишь рейсы из Москвы в Нью-Дели. Сайт kp.ru писал, что аналогичные правила начнут действовать для полетов в Турцию, Японию, Вьетнам, Таиланд и Индонезию. Оставят лишь рейсы из российской столицы в Стамбул, Токио, Ханой, Бангкок и Днепасар.

Кроме того, с 20 марта уже были введены ограничения на полеты в США, ОАЭ и Великобританию., а также другие страны, в которые выявлены случая заражения коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU