В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения о том, что российские власти рассматривают возможность ужесточения карантина в связи с распространением коронавируса.
Ранее такую информацию предоставил источник РИА Новости в правительстве. Он рассказал, что власти страны продолжают тщательно анализировать данные о мерах по сдерживанию COVID-19 правительствами других государств и изучать международный опыт по наращиванию тестирования, изоляции потенциальных носителей вируса, закрытию границ и отмене массовых мероприятий.
"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказали агентству в ИКЦ.
Тем временем, число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367 человек. Власти страны частично приостановили авиасообщение со всеми другими государства. Сайт kp.ru писал, что рейсы будут осуществляться исключительно из Москвы.
Мишустин о разработке шести вакцин от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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