2020-03-22T17:40:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России

Власти страны пока не склоняются к введению столь решительных мер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантинаВ ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантинаФото: REUTERS
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В информационно-коммуникационном центре опровергли сообщения о том, что российские власти рассматривают возможность ужесточения карантина в связи с распространением коронавируса.

Ранее такую информацию предоставил источник РИА Новости в правительстве. Он рассказал, что власти страны продолжают тщательно анализировать данные о мерах по сдерживанию COVID-19 правительствами других государств и изучать международный опыт по наращиванию тестирования, изоляции потенциальных носителей вируса, закрытию границ и отмене массовых мероприятий.

"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказали агентству в ИКЦ.

Тем временем, число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367 человек. Власти страны частично приостановили авиасообщение со всеми другими государства. Сайт kp.ru писал, что рейсы будут осуществляться исключительно из Москвы.

Мишустин о разработке шести вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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