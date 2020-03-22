Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367

22 Март 2020 2020-03-22T16:17:19+03:00

Среди новых пациентов с COVID-19 в Москве есть иностранцы

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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367. За последние сутки был выявлен еще 61 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил оперативный штаб.

Только в Москве подтвердили еще 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди них есть иностранцы. Всего в столице к настоящему моменту зарегистрирован 191 пациент с "китайской" пневмонией.

Специалисты уже установили, с кем контактировали инфицированные, включая пассажиров, летевших теми же рейсами. Все они находятся под наблюдением медиков.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU