Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367. За последние сутки был выявлен еще 61 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил оперативный штаб.
Только в Москве подтвердили еще 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди них есть иностранцы. Всего в столице к настоящему моменту зарегистрирован 191 пациент с "китайской" пневмонией.
Специалисты уже установили, с кем контактировали инфицированные, включая пассажиров, летевших теми же рейсами. Все они находятся под наблюдением медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU